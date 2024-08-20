В Татарстане открыли завод по производству полимерных труб

В поселке Богородское Пестречинского района Татарстана открыли новый завод по производству полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой. Их используют в ЖКХ, строительстве и сельхозе. Первые партии продукции уже поставили для водоканалов Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, а также для строительства федеральных трасс, сообщает Минпромторг РТ.

Запустила производство компания РГК. В создание проекта инвестировали более 500 млн рублей. Из них 215 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности. На эти деньги были закуплены две высокоскоростные экструзионные линии для изготовления труб и вспомогательное оборудование – сушильные системы и опорные кран-балки.

На заводе наладили серийное производство полипропиленовых труб из отечественного сырья с двойной стенкой диаметром от 160 до 1000 мм. В год на предприятии смогут выпускать до 6 тыс. тонн продукции.

Полимерные трубы отличаются от стальных и бетонных легким весом и стойкостью к коррозии. Также они могут прослужить не меньше 50 лет и очень ремонтопригодны. Чтобы осуществить монтаж гофрированных изделий, почти не требуются фитинги и другие соединительные элементы, без которых нельзя собрать систему из гладких труб.

Запуск нового производства содействует реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».