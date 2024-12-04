В Татарстане открыли пять новых памятников археологии

Пять ранее неизвестных объекта археологического наследия были обнаружены в ходе археологической разведки на территории Татарстана. Разведочные полевые работы проводились в рамках обязательного требования законодательства о необходимости проведения историко-культурной экспертизы участков, подлежащих хозяйственному освоению.

Как сообщает комитет РТ по охране ОКН, в ходе археологических исследований по проектируемому этиленопроводу, пролегающего от Нижнекамска до Казани, было установлено, что в зоне негативного воздействия находятся 12 памятников археологии, 5 из которых («Культурный слой деревни Петрова Белка», «Культурный слой караульни на дороге из Царевококшайска в Казань», «Культурный слой деревни Мартыш Бикчи Пустыш», «Культурный слой деревни Скородумовка», «Культурный слой села Шира») ранее на учете не состояли.

Кроме того, еще по 7 объектам («Смыловская стоянка VI», «Белогорское местонахождение I», «Сидорово-Пустошное кладбище с надгробиями», «Сидорово-Пустошное селище», «Смыловское городище», «Смыловская стоянка V», «Черногривская стоянка») проведены комплексные работы по уточнению данных об их местоположении.

По словам председателя Комитета Татарстана по охране объектов культутрного наследия Ивана Гущина, исследователями проведены работы по определению границ, произведена оценка влияния проектируемого объекта на памятники археологии. Комитетом обнаруженные памятники поставлены на госохрану, подготовлены нормативные правовые акты об утверждении границ и особого режима содержания их территории. Сейчас по проекту разрабатывают документации об обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия.

фото: комитет РТ по охране ОКН