Общество 5 февраля 2026 11:07

Стартовал прием заявок на первый патриотический фестиваль школьных медиа «Ялкын»

В Татарстане стартовал прием заявок на участие в первом республиканском патриотическом фестивале школьных медиа «Ялкын». Проект направлен на поддержку юных журналистов и развитие школьных медиaцентров.

К участию приглашают команды школьных медиа из общеобразовательных учреждений республики – газеты, журналы, радио– и телестудии, SMM-проекты и другие форматы. Участниками могут стать школьники 12–18 лет.

Победители будут определены в двух основных номинациях – «Школьное медиа на русском языке» и «Школьное медиа на татарском языке».

Подробную информацию можно узнать на сайте и в социальных сетях журнала «Ялкын», а также в официальном телеграм-канале фестиваля @mediafestyalkin. Подать заявку можно через онлайн-форму.

