В Татарстане открыли новый завод отжима растительных масел

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

В Алексеевском районе Татарстана, на территории крестьянско-фермерского хозяйства Самата Гатина, построен завод по производству подсолнечного масла.

Работа на заводе практически полностью автоматизирована. Семена подогревают, чтобы получить как можно больше масла. Затем их выжимают прессом. Из оставшейся части получается жмых, который также будет использоваться в качестве кормовой добавки для КРС.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Производительность завода составляет до 60 тонн масла в сутки и столько же жмыха, а также 30 тонн лузги, которая используется для образования пара, необходимого в производстве и отопление помещения. За день перерабатывается 150 тонн сырья.

Для управления новым заводом из Волгоградской области пригласили специалиста Артема Кулькина. У него большой опыт работы в данной сфере. В Алексеевский район он переехал вместе с семьёй и уже успел полностью обустроиться.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

В производство инвестировано 110 млн рублей. Создано 20 рабочих мест со средней заработной платой 57 тыс. рублей.