В Татарстане открыли ледовую переправу Покровское – Красный Ключ

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в Татарстане открылась ледовая переправа через Каму по маршруту Покровское – Красный Ключ.

Толщина льда сейчас составляет 34 см. Протяженность переправы – 700 м, ширина – 40 м. Разрешено движение транспортных средств массой до 3,5 тонны. Переправа сокращает путь на 90 км до Нижнекамска.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, состояние переправы хорошее, трещин нет, воды нет, видимость нормальная.

В пункте выезда и въезда находятся пункты обогрева. Это третья ледовая переправа, открытая в республике.

При проезде ледовой переправы:

отстегни ремни безопасности и открой двери (это необходимо для того, чтобы в случае провала техники под лед ты смог оперативно покинуть автомобиль – в воде ты не сможешь открыть двери);

выезжай на лед медленно, без толчков и торможений.

Запомни! На ледовой переправе запрещено останавливаться, разворачиваться, обгонять автомобили.