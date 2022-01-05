В Татарстане открыли ледовую переправу через Волгу в сторону Верхнего Услона

Сегодня в 9.45 после освидетельствования открыли ледовую переправу через Волгу по маршруту Аракчино – Верхний Услон.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Протяжённость переправы составила 3200 метров, движение на ней одностороннее. По переправе можно будет проехать на авто массой до 3,5 тонны.

Воспользовавшись переправой, вы сократите поездку от посёлка Аракчино до посёлка Верхний Услон на 60 километров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Вместе с тем в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что за выезд авто на лед в необорудованных для этого местах водителя ждёт штраф от 1500 до 2000 рублей.