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В Татарстане открыли горячую линию по вопросам приема в детские сады
В Татарстане открыли горячую линию по вопросам приема в детские сады. Комплектование групп в детсадах Казани, Набережных Челнов и Зеленодольского района начнется с 1 апреля, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«Места распределяются в соответствии с указанной в заявлении датой начала посещения детского сада. До наступления желаемой даты зачисления позиция в очередности не отражается. Все ранее поданные заявления родителями через портал госуслуг республики сохранены», – говорится в сообщении.
Проверить статус ранее поданного заявления родители могут через федеральный портал госуслуг, оформив подписку на информирование. Если заявке на портале государственных услуг РФ присвоен статус «Направлен в ДОО», родителям необходимо обратиться в детский сад в течение 30 дней.
Задать интересующие вопросы по комплектованию детсадов родители могут по телефонам горячей линии: (843)223-22-10 (Казань), (8552)56-14-71, 56-12-67 (Набережные Челны), (84371)4-97-53 (Зеленодольский район).
Кроме того, с 9.00 до 18.00 работает горячая линия Министерства образования и науки РТ – (843)294-95-08.
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