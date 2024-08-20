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В РТ открыли горячую линию по приему в детсады и школы эвакуированных детей
Минобрнауки Татарстана открыло горячую линию по вопросам приема в детсады и школы детей, эвакуированных из Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По вопросам предоставления школьного образования можно позвонить по телефону (843)237-74-65.
На вопросы о предоставлении дошкольного образования специалисты министерства ответят по номеру (843)294-95-07.
Горячая линия работает с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Обед – с 13.00 до 14.00.
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