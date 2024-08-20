news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 20 августа 2024 19:53

В РТ открыли горячую линию по приему в детсады и школы эвакуированных детей

Скопировать ссылку

Минобрнауки Татарстана открыло горячую линию по вопросам приема в детсады и школы детей, эвакуированных из Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По вопросам предоставления школьного образования можно позвонить по телефону (843)237-74-65.

На вопросы о предоставлении дошкольного образования специалисты министерства ответят по номеру (843)294-95-07.

Горячая линия работает с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Обед – с 13.00 до 14.00.

#горячая линия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100