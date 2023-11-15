В Татарстане открыли движение по реконструированному мосту через Свиягу

Движение по реконструированному мосту через Свиягу на трассе М7 сегодня было запущено. Мостовое сооружение станет эффективным элементом для людей и грузоперевозок заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в режиме ВКС на торжественной церемонии открытия.

«Без сомнения те элементы, о которых вы доложили для людей и грузоперевозок будут более эффективны. Хочу пожелать всем удачи и новых свершений, дорог и результатов. Спасибо», — заявил он.

Начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов должил, что рабочие реконструировали 370 метров моста и почти 7 километров подходов к нему, с расширением полос движения. Кроме того, для повышения безопасности движения и ликвидации левых поворотов, здесь построили четыре разворотные петли с переходно-скоростными полосами.

Реконструкция моста стала вторым этапом проекта. В 2019 году рядом с реконструированным сооружением начали строительство ещё одного моста, которое завершили за два года. После этого, движение транспорта направили по новому мосту, а старый начали ремонтировать.

«Работы мы начали в 2019 году, поэтому проект получился долгожданным, так как здесь необходимо было расширять проезжую часть», — заявил Мингазов.

Он добавил, что отремонтированный мост позволит не только вдвое увеличить пропускную способность дороги, но и значительно сократит количество аварий, которые чаще всего возникают из-за выезда на встречную полосу.

«Открытие движения разрешаю», — сказал Мишустин после доклада о готовности.

После его слов, по новому мосту проехала колонна КАМАЗов. Автомобили проехали под торжественную музыку, свои сигналы и сигналы автомобилей на соседнем мосту.

Отметим, что для обеспечения безопасности и комфорта жителей близлежащих поселков, рабочие отремонтировали пересечения и примыкания к деревням Исаково и Гаврилково, а также построили автобусные остановки и надземные пешеходные переходы с пандусами для маломобильных групп населения. Помимо этого вдоль дороги смонтировали 2,6 километра шумозащитных экранов.

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»