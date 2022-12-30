В Татарстане открыто движение по новой дороге в обход села Сарманово длиной более 8,3 км

В Сармановском районе Татарстана открыто движение по новой автодороге в обход села Сарманово протяженностью более 8,3 км. На ее строительство из бюджета республики было выделено 290 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-службы Миндортранса РТ

«Дорога является социально значимым маршрутом, так как по ней выполняется транзитное движение в обход села Сарманово. В этом году на мероприятия, реализуемые по программе дорожных работ, было выделено более 67 млрд рублей. Сегодня мы видим результат проделанной работы на одной из региональных дорог», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Работы проводились в три этапа. На первом этапе протяженностью 1,2 км строительство велось от начала первого кольцевого пересечения с дорогой Набережные Челны – Сарманово до второго кольцевого пересечения с автодорогой Сарманово – Заинск.

Фото: пресс-службы Миндортранса РТ

На втором этапе длиной 4,4 км работы проходили от второго кольцевого пересечения с автодорогой Сарманово – Заинск до перекрестка населенного пункта Илексаз. Третий этап протяженностью 2,6 км строился от перекрестка Илексаза до третьего кольцевого пересечения с дорогой Джалиль – Сарманово.

Кроме того, дорожники установили 259 дорожных знаков, 292 сигнальных столбика, 2 308 метров металлических барьерных ограждений и три автопавильона, а также нанесли разметку.