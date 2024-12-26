В Татарстане открыли две платные дороги и новый перрон аэропорта Казани

В Татарстане сегодня ввели две новые платные дороги - второй этап Вознесенского тракта в Казани и Алексеевское – Альметьевск. А в казанском аэропорту торжественно открыли новый перрон для стоянки самолетов.

В церемонии открытия крупных дорожно-транспортных объектов по видеосвязи из Москвы приняли участие зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Последние годы Татарстан является одним из лидеров в России по развитию инфраструктуры, в том числе и по строительству дорожных объектов», - сказал вице-премьер РФ.

Минниханов отметил, что сегодня очередной радостный день для республики - открывается сразу несколько крупных объектов, которые построены в очень короткий период.

«Строительство второго этапа Вознесенского тракта обошлось в 27 млрд рублей. Конечно, без федеральной поддержки реализовать проект было бы невозможно. И наша мечта - платная трасса Алексеевское - Альметьевск стоимостью 100 млрд рублей. Это тоже большая федеральная поддержка. Еще и наш инвестор заработанные деньги внес, и проект получился», - заявил он.

Раис РТ добавил, что полностью завершен самый главный объект, который использовали для принятия гостей саммита БРИКС, - новый перрон аэропорта Казани.

«Сегодня его вводим в эксплуатацию со всеми зданиями и сооружениями», - подчеркнул он.

Руководитель республики также поблагодарил Президента России Владимира Путина и Правительство РФ за строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму, реконструкцию Горьковского шоссе и трассы М7.

«В истории нашей страны столько транспортной инфраструктуры никогда не строилось. На примере Татарстана мы видим построенные не только федеральные объекты, но и городского, и регионального значения. Мы получаем очень мощную поддержку федерального центра», - заключил он.

Движение по второму этапу Вознесенского тракта и по автодороге Алексеевское - Альметьевск запустили одновременно проездом колонны «КАМАЗов».

Первый этап Вознесенского тракта, от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Казани, открыли в прошлом году. Его протяженность – около 4 км. Платным будет только второй этап дороги, который запустили сегодня, – участок от проспекта Победы до трассы М7 длиной 7,6 км.

На объекте построены мост через Ноксу, надземные пешеходные переходы по улицам Минская и Закиева, два подземных пешеходных перехода, реконструирован путепровод на ул. Фучика. На развязке, расположенной на примыкании Вознесенского тракта к автодороге М7, возведен тоннельный путепровод.

Платная автодорога Алексеевское – Альметьевск войдет в состав трассы Шали – Бавлы, которая в дальнейшем соединит М7 «Волга» и М5 «Урал» и станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Протяженность новой дороги - 145 км.

Она проходит по территориям Алексеевского, Чистопольского, Новошешминского, Черемшанского и Альметьевского районов. На ней имеется 42 искусственных сооружения, включая путепроводы и мосты.

Новый перрон в аэропорту Казани построили к саммиту БРИКС, который прошел в октябре. Теперь аэропорт может разместить 33 широкофюзеляжных самолета, а ранее мог расставить только 12 таких самолетов. Перрон будет находится рядом с третьим терминалом, проектирование которого еще продолжается.

видео: «Татар-информ»