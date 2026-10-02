В Татарстане открыли два новых пространства студенческих отрядов

В Набережных Челнах и Арске начали работу новые мультиформатные пространства студенческих отрядов «СО.Здание». Они предназначены для встреч, обучения и профориентации школьников и студентов, сообщили в пресс-службе студотрядов Татарстана.

«Открытие новых пространств – это важный шаг в развитии инфраструктуры студенческих отрядов Татарстана. Сегодня в республике действует уже 11 таких площадок, и особенно ценно, что они создаются именно на средства, заработанные самими ребятами. Мы специально выбираем учебные заведения в муниципальных районах, чтобы как можно больше молодежи по всей республике знали о студенческих отрядах и возможности трудиться в свободное от учебы время. Это не просто площадки для встреч – это центры, где школьники и студенты могут получить информацию о направлениях движения, пройти подготовку и сделать осознанный шаг в профессию», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Одно из пространств открылось в Набережночелнинском политехническом колледже. Студенческие отряды работают здесь с 2023 года. С 2025 года учебное заведение сотрудничает с ПАО «КАМАЗ», которое выступает социальным партнером колледжа и участником центра «Профессионалитет» по направлению «Машиностроение». Студенты также участвуют в изготовлении изделий для предприятия непосредственно в колледже.

Новая площадка станет местом проведения профориентационных встреч с работодателями. Студенты и абитуриенты смогут узнать о деятельности студенческих отрядов и выбрать подходящее направление.Второе пространство заработало в Арском педагогическом колледже имени Габдуллы Тукая. Учебное заведение сотрудничает со студенческими отрядами Татарстана в подготовке кадров для детских лагерей. Здесь обучают будущих вожатых и педагогов-организаторов, которые ежегодно работают в лагерях республики и других регионов.

Новые площадки создали на средства, собранные студенческими отрядами Татарстана в рамках всероссийской акции «День ударного труда». Участники движения посвящают один день трудового сезона особым трудовым достижениям, а заработок за смену направляют в Фонд Российских студенческих отрядов на социальные нужды.

В прошлом году студенческие отряды республики собрали в рамках акции более 4,6 млн рублей. Средства направляют на создание мультиформатных пространств, благоустройство памятных мест и поддержку участников движения.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координирует Министерство по делам молодежи республики в рамках национального проекта «Молодежь и дети».