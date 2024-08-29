В Татарстане открыли два новых модульных ФАП

В Тетюшском районе Татарстана открылись два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Один находится в селе Большая Турма, другой – в деревне Богдашкино, сообщает «Татмедиа».

Данные акушерские пункты смогут обслуживать население в общем количестве более 500 человек. Причем пациенты смогут получить медицинское обслуживание в новых ФАПах в современных комфортных условиях.

На церемонии открытия для местных жителей также организовали концертную программу.

ФАПы построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» и Республиканской программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению РТ» нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: «Татмедиа»