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В Татарстане открыли два новых модульных ФАП
В Тетюшском районе Татарстана открылись два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Один находится в селе Большая Турма, другой – в деревне Богдашкино, сообщает «Татмедиа».
Данные акушерские пункты смогут обслуживать население в общем количестве более 500 человек. Причем пациенты смогут получить медицинское обслуживание в новых ФАПах в современных комфортных условиях.
На церемонии открытия для местных жителей также организовали концертную программу.
ФАПы построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» и Республиканской программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению РТ» нацпроекта «Здравоохранение».
Фото: «Татмедиа»
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