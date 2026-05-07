В Татарстане открыли бюст полного кавалера ордена Славы Василия Платонова

Фото: пресс-служба Максима Топилина

Накануне великого праздника – Дня Победы – в Кайбицком районе Республики Татарстан состоялось торжественное открытие бюста полного кавалера ордена Славы Василия Платонова.

В церемонии принял участие Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Республики Татарстан Максим Топилин, глава Кайбицкого муниципального района Альберт Рахматуллин и председатель местного отделения всероссийского исторического общества, ветеран вооруженных сил Ильхам Хуснутдинов.

Василий Романович Платонов, родившийся в этих краях, проявил исключительное мужество и героизм на полях Великой Отечественной войны. С июня 1942 года он прошел через тяжелейшие сражения, проявив стойкость и бесстрашие.

«День Победы – это главный праздник нашей страны. Мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за наше будущее. Это наша святая обязанность – передавать нашим детям и внукам все, что связано с этим великим днем: и радость, и боль, и силу духа наших предков», – подчеркнул Максим Топилин.

В своем выступлении он провел параллель между героизмом прошлого и сегодняшней борьбой. «Мы все ждем новой победы наших бойцов в ходе специальной военной операции. Всей душой мы желаем, чтобы сыновья, мужья, дети вернулись с победой!» – заявил депутат.