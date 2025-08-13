В Татарстане открылась ХII Болгарская международная археологическая школа

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в Болгаре стартовала ХII Болгарская международная археологическая школа. В этом году программа школы посвящена современным технологиям реставрации и консервации археологических артефактов. Мероприятие собрало 80 студентов и ученых из 24 регионов РФ и 5 стран мира.

«Мы стараемся здесь донести до вас последние разработки, все, что связано с археологией и, конечно же, с подготовкой кадров», – обратился к участникам школы президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Он отметил, что главной целью историков и археологов должна быть правда, до которой нужно «докопаться» и которую нужно показать другим с помощью хорошо сформулированных научных публикаций.

На пленарном заседании также активно обсуждался вопрос, касающийся идентичности разных народов, населяющих территорию РФ. Также там озвучили мысли по поводу важности археологии и науки в целом.