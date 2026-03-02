В Татарстане открылась регистрация в делегацию на Международный фестиваль молодежи – 2026

фото: официальный портал Елабужского муниципального района

В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября пройдёт Международный фестиваль молодёжи, который соберёт 10 тысяч участников из 190 стран. Республику Татарстан на событии представят 189 человек. Заявочная кампания для желающих войти в состав делегации уже стартовала и продлится до 30 апреля, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодёжи РТ.

Фестиваль станет частью мероприятий Всемирного фестиваля молодёжи, запущенных в 2024 году в Сириусе. Согласно поручениям президента России Владимира Путина, такие международные встречи проводятся ежегодно для сохранения и развития фестивального наследия. В сентябре 2025 года в Нижнем Новгороде уже прошёл Слёт Всемирного фестиваля молодёжи с участием двух тысяч человек. Мероприятия соответствуют целям национального проекта «Молодёжь и дети».

Министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров отметил, что участие в фестивале — это возможность представить республику на международной арене, наладить культурные и деловые связи с молодёжью других стран. Он подчеркнул, что делегация Татарстана традиционно отличается активностью, инновационным мышлением и открытостью к диалогу, и выразил уверенность, что каждый участник внесёт вклад в укрепление позитивного образа региона и развитие международного сотрудничества.

Фестиваль объединит пять тысяч россиян и пять тысяч иностранцев в возрасте до 35 лет, включая 500 подростков от 14 до 17 лет с каждой стороны. В программе — дискуссии, мастер-классы, спортивные, культурные и экскурсионные мероприятия.