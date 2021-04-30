В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме

В Татарстане сегодня открылась пассажирская навигация по Волге и Каме. Из речного порта Казани первый рейс организован в Верхний Услон.

«В этом году новых направлений нет, остались прежние. Но произошло изменение в расписании — по желанию пассажиров мы перенесли рейс до Ташевки с 7.15 на 7.25. Все теплоходы технически готовы», — рассказала и. о. директора Казанского пассажирского речного порта Эльмира Захватова.

Из столицы Татарстана будут выполняться ежедневные рейсы до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки и Шеланги. Кроме того, из Казани теплоходы будут ходить в Кзыл Байрак с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени.

«Есть скоростные линии из Казани до Болгара и Тетюш. Надеемся запустить скоростной рейс до Свияжска», — отметила Захватова.

Из Набережных Челнов в первый рейс отправится теплоход «М-8», который дойдет до Соколок. Он будет останавливаться на таких пристанях, как Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.