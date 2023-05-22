В Татарстане открылась горячая линия по вопросам детского отдыха

Татарстанцы могут получить консультации по вопросам детского отдыха и его безопасности. Горячая линия будет работать по 2 июня 2023 года, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Вопросы принимаются в едином центре Роспотребнадзора по номеру 8-800-555-49-43, по горячей линии 8(843) 221-90-16 Консультационного центра для потребителей (по будням с 9 до 17.00 с перерывом с 12 до 13.00), а также по номеру 273-15-83 в татарстанском управлении (понедельник-четверг с 10 до 17.00, в пятницу с 10 до 15.45 с перерывом с 12 до 12.45).