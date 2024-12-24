В Татарстане откроются три отделения для социальной реабилитации участников СВО

В трех реабилитационных центрах, расположенных в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, откроются отделения для социальной реабилитации участников СВО. Об этом сообщила на итоговой пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Сейчас там проводится ремонт, идет дооснащение оборудованием, чтобы открыть отделения для социальной реабилитации участников СВО. Для тех, кто нуждается в постоянном стороннем уходе, открыли отделение на базе реабилитационного центра „Идель“ в Зеленодольске, десять коек», — заявила глава Минтрудсоцзащиты.

Зарипова также рассказала о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, действуют единовременные выплаты военнослужащим в батальонах «Алга», «Тимер» и «Батыр» (360 тыс. рублей), военнослужащим при заключении контракта (305 тыс. рублей), несовершеннолетним детям (20 тыс. рублей), семьям погибших участников СВО (2 млн рублей), а также субсидия на газификацию (до 100 тыс. рублей).

«Очень предметно подошли к поддержке новорожденных детей участников СВО. Их семьи получают бесплатно комплект новорожденного», – подчеркнула министр.

Кроме того, по ее словам, если у участника СВО есть пожилые родители, или инвалиды первой и второй группы, то социальные услуги им оказываются бесплатно.

«2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Мы прежде всего будем сосредоточены на поддержке участников СВО в части трудоустройства, продолжим оказывать помощь их семьям совместно с муниципальными образованиями. Конечно, внимание будет уделено прохождению курса социальной реабилитации после завершения трехуровнего курса медицинской реабилитации», – отметила Зарипова.

Она добавила, что большинство из тех, кто возвращается с СВО, приходят на прежнюю работу. Но если необходимо другое место работы, то им помогают пройти переобучение.