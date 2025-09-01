news_header_top
Общество 1 сентября 2025 20:10

В Татарстане откроют пункты проката вещей для новорожденных

В Татарстане стартует пилотный проект по созданию пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Цель инициативы – оказание поддержки семьям с детьми. Соответствующее постановление кабмина РТ опубликовано на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

Пункты проката будут организованы на базе комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН), список которых утвердит Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. Проект начнет работу 1 ноября 2025 года.

Услугами проката смогут воспользоваться родители, воспитывающие детей до полутора лет, получающие ежемесячное пособие в связи с рождением ребенка и соответствующие ряду условий: гражданство РФ, постоянное или временное проживание в муниципальном районе или городском округе Татарстана, отсутствие задолженности по налогам и сборам.

Право на прокат также получат студенты очной формы обучения (оба родителя до 25 лет), молодые многодетные родители (до 30 лет) и одинокие матери или отцы.

В перечень предметов первой необходимости, которые можно будет взять напрокат, войдут:

  • коляска-трансформер (до 1,5 лет),
  • детская кроватка (до 1,5 лет),
  • ходунки (до 1 года),
  • зимние санки-коляска (до 1,5 лет),
  • пеленальный столик (до 6 месяцев),
  • стульчик для кормления (до 1,5 лет).

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств бюджета республики, выделенных Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ на 2025 год и плановый период. Контроль за реализацией инициативы также возложен на это министерство.

Напомним, в России поддержка семей с детьми – главная цель национального проекта «Семья»

#нацпроекты #национальные проекты #минтруда занятости и социальной защиты рт
