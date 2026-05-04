В Татарстане откроют памятник Герою Соцтруда Ильдусу Мостюкову

В преддверии Дня Победы в Татарстане откроют памятник Ильдусу Мостюкову – Герою Социалистического Труда, известному не только в республике, но и далеко за его пределами. Об этом сообщила сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Казани.

«В преддверии Дня Победы памятник величайшему человеку будет установлен и открыт, символизируя дань памяти и уважения к Мостюкову, а также к тому поколению, которое он представлял», – отметила она.

Фазлеева напомнила, что День Победы проходит в Год единства народов России, объявленный Президентом страны, и в Год воинской и трудовой доблести, объявленный Раисом Татарстана.

«День Победы – это день памяти, день скорби, день радости. Это событие, которое сегодня должно быть четко понято всем нашим молодым людям, молодому поколению Республики Татарстан. Я призываю все муниципальные районы, всех жителей Татарстана отметить этот день памятью о тех, кто не вернулся, и вниманием к тем, кто сегодня рядом», – сказала Фазлеева.

Ильдус Мостюков был хорошо известен в двух ипостасях – как отец отечественной системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» и как глава общественной организации «Герои Татарстана». В 1980 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а его разработка отмечена Ленинской и Государственной премиями СССР.