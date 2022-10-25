В Татарстане откроют отделения ранней помощи для детей с инвалидностью

В Татарстане откроют отделения ранней помощи и дневного пребывания для детей с инвалидностью. Это поможет им социализироваться и получать необходимую помощь от государства в полном объеме, рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева на заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам.

«В ближайшее время министерство внесет тарифы на новые услуги, которые сегодня согласованы с Президентом Татарстана. У нас появляется новый рынок услуг в части сопровождаемого проживания для лиц с ментальными нарушениями, для лиц с психическими заболеваниями, которых будут курировать социальные службы», – сообщила докладчик.

Абдреева добавила, что министерство привлекло к участию в реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» негосударственный сектор и ввело новую услугу «сиделка». «За три года, с 2020 по 2022-й, мы им передали 180 млн рублей в соответствии с тарифами и нормами ухода за пожилыми гражданами», – отметила она.

Такое решение, по словам замминистра, позволило каждый год обеспечивать уходом на дому по 200 пожилых людей и избежать увольнения с работы их родственников.

Национальные проекты реализуются 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.