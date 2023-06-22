В Татарстане откроют горячую линию по вопросам призыва на военную службу

23 июня в Татарстане будет открыта горячая линия, посвященная вопросам призыва на военную службу в ряды ВС РФ.

Консультировать население будут депутат Госдумы Айрат Фаррахов, уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, а также представители Прокуратуры РТ, Военной прокуратуры Казанского гарнизона и Военного комиссариата РТ.

Мероприятие состоится в 10.00 в Аппарате Уполномоченного по правам человека в РТ по адресу: г. Казань, улица К.Маркса, 61, 3 этаж.

Время консультации: с 10.00 до 15.00.

Обратиться на горячую линию можно по телефону (843) 236 00 71 или направить информацию по WhatsApp на номер + 7 (939)345 37 50.