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В Татарстане откроют горячую линию по вопросам призыва на военную службу
23 июня в Татарстане будет открыта горячая линия, посвященная вопросам призыва на военную службу в ряды ВС РФ.
Консультировать население будут депутат Госдумы Айрат Фаррахов, уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, а также представители Прокуратуры РТ, Военной прокуратуры Казанского гарнизона и Военного комиссариата РТ.
Мероприятие состоится в 10.00 в Аппарате Уполномоченного по правам человека в РТ по адресу: г. Казань, улица К.Маркса, 61, 3 этаж.
Время консультации: с 10.00 до 15.00.
Обратиться на горячую линию можно по телефону (843) 236 00 71 или направить информацию по WhatsApp на номер + 7 (939)345 37 50.
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