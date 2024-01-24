В Татарстане откроют еще две платные парковки

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В Казани вновь планируют увеличить количество платных парковочных мест. Проект постановления исполкома столицы РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, платными могут стать стоянка на территории между ул.Мастеров и Тансык, а также на пересечении ул.Назарбаева и проспекта Универсиады (рядом с домом №8 по ул.Назарбаева). Парковка на первом из участков будет стоить 30 рублей в час, на ул.Назарбаева — 50 рублей в час. Вместимость — 76 и 77 мест соответственно.

Также изменения могут коснуться уже действующих парковок, в том числе в районе дома №41а по ул.Павлюхина, которую планируют расширить на четную сторону ул.Газовой до пересечения с ул.Халева, вдоль дома №65 по ул.Спартаковской.

Благодаря дополнениям общее количество платных парковочных мест в Казани увеличится с 9381 до 9531.