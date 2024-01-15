В Татарстане откроют 45 участков для голосования на выборах в больницах, санаториях, СИЗО

На выборах Президента России в Татарстане будет организовано 45 избирательных участков для голосования в местах временного пребывания избирателей. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии РТ Альбина Зиганшина на заседании ЦИК республики.

По словам спикера, 37 участков откроются в больницах, два – в санаториях «Ливадия» и «Бакирово», четыре – в СИЗО, по одному – в аэропорту и на железнодорожном вокзале в Казани.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев добавил, что необходимо отдельно проработать вопрос по участкам в СИЗО. «Может быть, членам избирательных комиссий выехать в следственный изолятор, посмотреть, как организована работа, ответить на вопросы, узнать, какая помощь необходима», – уточнил он.

Выборы Президента России состоятся в этом году. Голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта.