В Татарстане откроется творческая лаборатория для любительских театров

В Бугульминском драмтеатре им. Баталова состоялось организационное собрание по поводу встреч режиссеров любительских театров из районов Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

По словам собеседницы агентства, Министерство культуры РТ проводит в этом году XXII Межрегиональный фестиваль-конкурс театральных коллективов «Идел-йорт» им. Ш. Закирова. В рамках мероприятия на базе государственных театров Татарстана проводятся творческие лаборатории на тему «Режиссура, мастерство актера, грим, пластика».

Театры берут на себя оказание методической поддержки сотрудникам учреждений культуры, занимающимся театральным искусством в той или иной форме. Лаборатории проводятся с целью сохранения преемственности традиций национального театра, популяризации и развития любительского театрального искусства на территории Татарстана.

В этом году Бугульма принимает гостей из Буинского, Апастовского, Кайбицкого и Тетюшского районов. На 29 марта подготовлена учебная программа, которая включит мастер-классы, тренинги от актеров бугульминского театра. Среди наставников — народные и заслуженные артисты Татарстана. Он обучат воспитанников сценической речи, сценическому движению, чувству партнера на сцене, также пройдет обучение по подготовке юных артистов к поэтическим конкурсам.

5 апреля Казанский ТЮЗ примет участников из Высокогорского, Зеленодольского и Пестречинского районов. В театр Кариева съедутся гости из Дрожжановского, Рыбно-Слободского, Лаишевского и Верхнеуслонского районов. Помимо этого, лаборатории проведут театр имени Г. Камала, драмтеатр Тинчурина, Атнинский драмтеатр имени Тукая, Набережночелнинский драматический театр, Альметьевский драмтеатр, Мензелинский драматический театр имени Амутбаева, Буинский драмтеатр и Нижнекамский драматический театр имени Миннуллина.

В прошлом году участниками лаборатории в театре имени Баталова были директора, режиссеры, методисты, художественные руководители Бугульминского, Аксубаевского и Черемшанского районов.

После лаборатории участники получат сертификаты обучения в государственном театре.