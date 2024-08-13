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В Татарстане откроется самый большой в республике детский парк
В Татарстане откроется самый большой детский парк «Елмай». Его открытие запланировано на День Республики 30 августа. На данный момент там обустраивают площадки для детей, а также работают над озеленением и благоустройством развлекательного объекта.
Напомним, этот парк расположен на берегу Казанки. В связи с этим, тематика выбрана водная. Также «Елмай» станет единственным общественным пространством, где будет морская галька, водные игры и артобъекты в водном стиле.
Подробнее про готовящийся к открытию парк – в репортаже ТНВ.
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