В Татарстане откроется офис Российского Красного Креста

В Татарстане откроется офис регионального отделения Общероссийской организации «Российский Красный Крест». Об этом сообщили представители организации.

В республику прибудет делегация «Российского Красного Креста» во главе с ее председателем Павлом Савчуком.

Офис откроется в Казани на улице Новаторов, 4а.

«Также планируется провести круглый стол об итогах реализации программы психосоциальной поддержки семей погибших и пострадавших в результате трагедии в Гимназии № 175», – рассказали в общественной организации.