В Татарстане откроется Образовательно-производственный центр машиностроительной отрасли

В Татарстане планируется открытие Образовательно-производственного центра (кластера) машиностроительной отрасли республики. Соответствующее соглашение о партнерстве было подписано сегодня в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Минобрнауки РТ с участием руководителя ведомства Ильсура Хадиуллина.

«Центр будет создан на базе Елабужского политехнического колледжа. Опорный работодатель центра – Особая экономическая зона “Алабуга”. Сетевые участники – Набережночелнинский политехнический колледж, Технический колледж им. В. Д. Поташева, Камский государственный автомеханический техникум им. Л. Б. Васильева», – сообщили в пресс-службе министерства.

Татарстан стал победителем конкурса на развитие образовательно-производственных центров по федеральному проекту «Профессионалитет». Одна из основных задач этой программы – создание системы управления, где соучредителями должны стать бизнес и государство, а решение о вовлечении специалистов в ту или иную отрасль должно приниматься совместно.