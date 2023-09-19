Первая универсальная школа для подготовки пилотов и техников откроется в Татарстане

В Татарстане открывается летная школа, где будут готовить пилотов гражданской авиации и техников по обслуживанию воздушных судов. Такой универсальной площадки на данный момент в республике не существует. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе авиационного учебного центра.

На сегодняшний день утверждена 21 программа по обучению инженерно-технического персонала и подготовки частных пилотов, в том числе по техническому обслуживанию самолетов новых типов МС-21 с двигателями ПД-14, семейства Ту-214 с двигателями ПС-90А и Sukhoi Superjet.

Педагогический коллектив летной школы — 23 инженера и пилота.

Для этого на территории аэродрома «Караишево» в Лаишевском районе построили двухэтажный учебный корпус, который будет оснащен по самым современным стандартам. Там разместят авиатренажеры, учебные классы, мастерские и гостиницу на 10 номеров.

Закуплен одномоторный сухопутный самолет с одним двигателем для подготовки частного пилота. К слову, на аэродроме уже есть готовая площадка: взлетная полоса, ангары для стоянки и обслуживания самолетов и вертолетов, чем уже пользуются частные лица и компании.

Как отмечает генеральный директор летной школы Марат Нигматуллин, такой универсальной площадки на сегодня в Татарстане нет — этот учебный центр станет единственным в регионе.

«Здесь будет все для обучения и подготовки пилотов и инженерно-технического персонала по обслуживанию воздушных судов: у нас есть свой аэродром, взлетная полоса, оснащенный учебный корпус, гостиница, закуплен самолет, построены ангары, где можно круглый год обслуживать машины — и все это компактно размещено в одном месте. Более того, Росавицаией утверждены учебные программы на современные перспективные самолеты нового типа — МС-21. Их нет ни у кого не то что в Татарстане, а в стране», — отметил он.

Также в летной школе будут готовить пилотов и техников для обновленных самолетов Ту-214, которые собирают в Казани. Таким образом, весь комплекс услуг и средств сможет сосредоточиться в Татарстане — от постройки воздушного судна до подготовки персонала для его обслуживания.

Такая же программа утверждена и для Sukhoi Superjet.

«То есть наш учебный центр сможет обеспечить специалистами новых типов самолетов, которым огромное значение придает Правительство России. Они сейчас проходят испытания, и как только будуты готовы МС-21 и Ту-214 для гражданской авиации, мы уже сможем начать подготовку для них инженеров», — сообщил Марат Нигматуллин.

По словам собеседника агентства, летной школой проект не ограничивается. Он напрямую связан с планами по массовому серийному производству отечественных пассажирских самолетов.

«Сюда нужно добавить еще десятки типов воздушных судов, на которые есть утвержденные программы обучения. Например, в АУЦ будут готовить и инженерно-технический персонал для обслуживания бизнес-джетов Global, Challenger и Embraer. Наша республика является таким кластером для отечественного самолетостроения и авиационной отрасли России, на что возлагает большие надежды руководство страны», — рассказал Марат Нигматуллин.

В авиационном учебном центре в «Караишево» сейчас идут подготовительные работы. Здание уже построено, в нем необходимо завершить отделочные работы и установить авиатренажер, стоимость которого оценивается в 1 млрд рублей.

Ожидается, что первых курсантов он сможет принять уже к концу этого года. Здесь планируется обучать 50 пилотов в год.