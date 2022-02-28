В Татарстане откроется горячая линия «Женский вопрос»

2 марта в Татарстане откроют горячую линию «Женский вопрос», организованную в преддверии 8 Марта. В этот день татарстанцы смогут задать вопросы, связанные с защитой от семейно-бытового насилия, решением конфликтов на бытовой почве, соблюдением трудовых прав, устройством детей в образовательные учреждения и пр.

Жителей республики проконсультируют сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, а также представители объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие», Минсоцзащиты РТ, Минздрава РТ, татарстанского ПФР, Фонда соцстрахования РФ по РТ и пр.

Звонки будут приниматься по телефонам +7(843)236-00-71, +7(843)236-60-90 с 10 утра и до 4 часов дня. Также вопросы можно направить через WhatsApp по номеру телефона +7(939)345-37-50, передает Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ.