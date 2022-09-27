В Татарстане откроется горячая линия по вопросам защиты прав на образование

В Татарстане 29 сентября откроется горячая линия по вопросам защиты прав на образование. На обращения татарстанцев ответят члены депутатского объединения «Мәрхәмәт-Милосердие» и уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

«Горячая линия “Женское внимание” стала действенным инструментом организации обратной связи с жителями республики. Сотни звонков, поступивших в рамках этой акции, в свое время помогли решить актуальные вопросы, волнующие граждан», – отметили в пресс-службе Госсовета РТ.

Телефоны горячей линии: +7(843) 236-00-71; +7(939)345-37-50 (для сообщений в WhatsApp). Звонки и сообщения будут приниматься с 10 до 15 часов.