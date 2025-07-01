В Татарстане откроется горячая линия по вопросам приема в вузы

В Татарстане 9 июля откроется горячая линия по вопросам приема в вузы. Она будет работать с 16 до 19 часов. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Вместе с министром образования и науки Ильсуром Хадиуллиным проведем горячую линию и прием граждан», – рассказала вице-премьер.

Задать вопросы можно будет по телефону: 8(843)294-95-29.

Кроме того, в это же время 9 июля будет организован прием граждан по вопросам приемной кампании в вузы. Записаться на него можно по телефону: 8(843)264-76-73.

Прием граждан состоится в здании Минобрнауки РТ по ул. Кремлевская, 9. На нем будут присутствовать представители вузов республики.