В Татарстане откроется горячая линия по вопросам догазификации

15 декабря в Татарстане откроется горячая линия по вопросам программы догазификации. На вопросы жителей республики ответят специалисты Минпромторга РТ, Минтруда, члены комиссии Общественной палаты по общественному контролю и представители газовой компании.

Это не первая горячая линия, посвященная данному вопросу. За время реализации программы специалисты дали около 200 вопросов по данной теме. Как правило, население интересуют сроки программы, условия предоставления льгот, процесс проведения и установки оборудования в домах.

Задать вопрос специалистам можно будет с 14.00 до 16.00. Обращения принимаются по номеру 8(800)350-44-72 и через интернет-приемную Общественной палаты РТ (до старта горячей линии).

Догазификация — подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан, а также подключение объекта капитального строительства. Реализуется в соответствии с Поручением Президента РФ Владимира Путина.