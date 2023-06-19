В Татарстане откроется горячая линия по туруслугам и инфекционным угрозам за рубежом

С 19 июня татарстанцы смогут проконсультироваться по туристическим услугам, правилам безопасного поведения на отдыхе и узнать, каких инфекций стоит опасаться за рубежом. Горячую линию открывает Управление Роспотребнадзора по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Обратиться к специалистам можно до 30 июня. Помощь оказывается по четырем номерам:

— в Едином консультационном центре Роспотребнадзора 8 800 555-49-43;

— (843) 238-21-74, 238-53-68 — вопросы об эпидемиологической обстановке за рубежом и безопасном поведении на отдыхе;

— в консультационном центре потребителей (843) 221-90-16 — по будням с 9 утра до 5 вечера (перерыв с 12 до 13.00);

— в Управлении Роспотребнадзора по РТ 8 (917) 224-87-94. Специалисты работают с понедельника по четверг с 10.00 по 16.00; в пятницу: с 10.00 по 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45).