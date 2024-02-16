В Татарстане откроется филиал Института экономики роста имени Столыпина. Об этом председатель координационного совета ИЭР, Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил во время рабочей поездки в Казань.

«При наличии большого числа крупных промышленных предприятий власти Татарстана давно и целенаправленно развивают малый и средний бизнес, причем, что важно, именно производственный бизнес. В целом в России доля производственного МСП в общей массе МСП очень мала — не более 7-8% от общей выручки, однако Татарстан по этому показателю все равно находится в тройке регионов-лидеров», — отметил Титов.

Он считает, что причиной такого показателя является активное развитие промышленных парков на территории республики — в РТ работает около 100 промпарков, их средняя заполняемость резидентами — 75%.

«В Татарстане мы видим наиболее полную реализацию постулатов предложенной нами экономической программы „Рост для всех“. Этот успех надо развивать, поэтому будем усиливать экспертную команду, создадим филиал, который будет заниматься мониторингом реализации и донастройкой экономической стратегии», — резюмировал Титов.

В пресс-службе омбудсмена рассказали, что целью экономической стратегии «Рост для всех» является создание сильного среднего класса в стране, она предполагает уход от «ресурсной» экономической модели, увеличение производительности труда, внедрение новых технологий и более эффективное перераспределение природной ренты, стимулирующее рост государственной экономической политики, а также снижение коррупции и административной составляющей.