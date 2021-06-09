Житель Татарстана с соседом спасли троих детей из горящего дома

Сообщение о пожаре в селе Утаз Имян Черемшанского района поступило сегодня днем по номеру вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание площадью 60 кв.м произошло в одном из домов по улице Гирфанова. В этом доме проживает семья из двух взрослых и семерых детей.

Во время пожара три ребенка находились внутри, их спасли отец с соседом. В скором времени прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь. В результате пожара никто не пострадал.