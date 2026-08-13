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Происшествия 13 августа 2026 16:02

В Татарстане отец с 7-летней дочкой пострадали во время пожара в частном доме

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Отец с дочкой из РТ пострадали во время пожара в жилом частном доме.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в доме на улице Спортивная поселка Ремплер, находящегося неподалеку от Казани. Пожар начался в 4 часа утра, огонь разгорелся на площади 91 кв. м, а дом заполнило дымом.

Пытаясь выбраться, хозяин дома попробовал открыть металлическую дверь на улицу, однако обжег руки о раскаленную поверхность. Тем не менее, он не растерялся – разбудил 7-летнюю дочь и вместе с ней выбрался из окна детской комнаты.

Жилой дом серьезно пострадал. Вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Отец получил ожоги кистей обоих рук 2-й степени, его дочь – легкое отравление продуктами горения.

#гу мчс рф по рт #пожар в частном доме
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