В Татарстане отдельные хозяйства начали выборочный обмолот озимых культур

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В Татарстане ряд хозяйств приступил к выборочному обмолоту озимых зерновых культур. Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчик обратил внимание на то, что за прошедшие две недели июля установилась жаркая погода, которая ускоряет созревание хлебов. Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы по многим наблюдательным участкам оценивается как достаточное — от 110 до 150 миллиметров (оптимальным считается содержание от 121 до 175 миллиметров). Впрочем, по отдельным участкам в Дрожжановском, Буинском, Кайбицком, Нурлатском, Чистопольском и Лаишевском районах содержание влаги удовлетворительное — менее 100 миллиметров.

«По результатам мониторинга посевов озимые зерновые культуры подходят к стадии созревания. В Сармановском районе — агрофирма „Родные края — Туган як“, в Буинском — хозяйство „Авангард“, в Алексеевском — „Хузангаевское“, в Дрожжановском — „Рассвет Агро“, в Алькеевском — „ВЗП Южное Альеево“ и в Муслюмовском — ИП Исламов Ильгиз Закиянович выборочно начали обмолот озимых культур», — отметил первый замглавы Минсельхозпрода РТ.

По словам Ленара Гарипова, в Татарстане в текущем году предстоит убрать 1,3 млн гектаров зерновых культур, 482 тыс. гектаров масличных культур, 55 тыс. гектаров сахарной свеклы и 6,3 тыс. гектаров картофеля и овощей.

По информации Россельхозцентра по РТ, на многих полях влажность зерна составляет от 25 до 47%. Вместе с тем есть и отдельные участки, где влажность снизилась до 16%.

В текущем году, подчеркнул представитель Минсельхозпрода, необходимо готовиться к раздельной уборке зерновых культур и запустить имеющиеся сушильные комплексы. Это, уточнил он, связано с активным развитием второй волны сорняков. В хозяйствах республики насчитывается 387 сушильных комплексов, все они находятся в стадии готовности.

«Яровые зерновые культуры проходят фазу цветения, молочной спелости. В посевах наблюдается развитие вредителей и болезней. <...> Указанные вредители способны снижать урожайность на 20%. Кроме того, снижается качество зерна. <...> разница в цене между III и V классом пшеницы доходит до пяти рублей», — добавил Ленар Гарипов, указав на необходимость обработки полей антистрессовыми биологическими препаратами и гуматами.