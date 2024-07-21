В Татарстане от удара молнии загорелся частный дом

На Дачной улице в селе Сокуры Лаишевского района от удара молнии загорелся частный дом.

На место оперативно прибыли пожарные, которые потушили кровлю дома, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Предположительно, огонь возник из-за грозового разряда.