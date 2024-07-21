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В Татарстане от удара молнии загорелся частный дом
На Дачной улице в селе Сокуры Лаишевского района от удара молнии загорелся частный дом.
На место оперативно прибыли пожарные, которые потушили кровлю дома, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Предположительно, огонь возник из-за грозового разряда.
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