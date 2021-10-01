news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
1 октября 2021  12:54
Эвелина Киселёва

Из-за симптомов ОРВИ от учебы были отстранены 9 тыс. татарстанских школьников

news_top_970_100

С 1 сентября на утреннем фильтре отстранили 9 тыс. татарстанских школьников из-за температуры и симптомов ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«За последние сутки не допущено на учебные занятия 359 учащихся и 33 педагога», — отметила спикер.

Всего с начала учебного года на занятие не пустили 9 016 детей и 261 педагога.

Марина Патяшина подчеркнула, что входной фильтр должен быть ужесточен и на рабочих местах взрослых татарстанцев, работодатели должны отстранять от работы лиц с явными признаками ОРВИ и температурой.

#ОРВИ #Коронавирус #утренний фильтр
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное