В Татарстане от учебы были отстранены 6,8 тыс. школьников из-за симптомов ОРВИ

С 1 сентября на утреннем фильтре отстранили 6,8 тыс. татарстанских школьников из-за температуры и симптомов ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня за истекшие сутки на утренних фильтрах в образовательных организациях отстранено от посещения организованных коллективов 380 детей с температурой или с симптомами острых вирусных респираторных инфекций», — отметила спикер.

Всего с начала учебного года на занятие не пустили 6833 ребенка.

Любовь Авдонина добавила, что 16 классов в Татарстане находится на разобщении из-за большого количества учеников на больничном. Всего дома находится 305 учеников.

«14 классов в Азнакаево, два класса в Бавлах», — уточнила замруководителя ведомства.