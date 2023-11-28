news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 28 ноября 2023 07:00

В Татарстане от неликвидной древесины очистили 2,8 тыс. гектаров леса

Скопировать ссылку
В Татарстане от неликвидной древесины очистили 2,8 тыс. гектаров леса
Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В Татарстане очистили от неликвидной древесины 2,8 тыс. гектаров леса, всего санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 3,2 тыс. гектаров.

«Цель данного вида работ — сохранение биологической устойчивости насаждений, предупреждение широкого развития патологических процессов в лесу, снижение ущерба от вредителей и болезней», — рассказали в пресс-службе Минлесхоза республики.

Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который входит в федеральную программу «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

#национальные проекты #нацпроекты
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100