В Татарстане от неликвидной древесины очистили 2,8 тыс. гектаров леса

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В Татарстане очистили от неликвидной древесины 2,8 тыс. гектаров леса, всего санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 3,2 тыс. гектаров.

«Цель данного вида работ — сохранение биологической устойчивости насаждений, предупреждение широкого развития патологических процессов в лесу, снижение ущерба от вредителей и болезней», — рассказали в пресс-службе Минлесхоза республики.

Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который входит в федеральную программу «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.