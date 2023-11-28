Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане от неликвидной древесины очистили 2,8 тыс. гектаров леса
В Татарстане очистили от неликвидной древесины 2,8 тыс. гектаров леса, всего санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 3,2 тыс. гектаров.
«Цель данного вида работ — сохранение биологической устойчивости насаждений, предупреждение широкого развития патологических процессов в лесу, снижение ущерба от вредителей и болезней», — рассказали в пресс-службе Минлесхоза республики.
Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который входит в федеральную программу «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»