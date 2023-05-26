В Татарстане от коронавируса в больницах лечится 55 человек

В Татарстане открыто 14 госпиталей для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказал главный эпидемиолог и специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

«По-прежнему согласно решению Министерства здравоохранения РФ деятельность временных инфекционных госпиталей не прекращена, то есть они функционируют в своем обычном режиме. На сегодня у нас 14 таких инфекционных госпиталей, их общая мощность – 360 коек. Свободно 16% коечной мощности», – отметил врач.

Эпидемиолог напомнил, что коронавирус продолжает циркулировать, а татарстанцы – заболевать. Тех, кто тяжело переносит Covid-19, продолжают класть в больницы. Сейчас в госпиталях лечение проходят 55 человек. Медики оказывают этим больным всю необходимую помощь. Врач добавил, что амбулаторно проходит лечение 191 татарстанец.

«Говорить о том, что коронавирусная инфекция искоренена не приходится. Особую опасность она представляет для лиц из групп риска», – отметил Дмитрий Лопушов.