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Ру Тат
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Здоровье
29 ноября 2021  18:15

В Татарстане от коронавируса умерли еще восемь человек

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За последние сутки еще восемь человек в Татарстане скончались от коронавируса. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1248 случаев. 

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

Среди умерших — двое мужчин 1942 и 1964 годов рождения. Также жертвами инфекции стали четыре жительницы республики, родившиеся в 1932, 1937, 1938, 1949 годах, и две 1953 года рождения. 

#Коронавирус
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