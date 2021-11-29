В Татарстане от коронавируса умерли еще восемь человек

За последние сутки еще восемь человек в Татарстане скончались от коронавируса. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1248 случаев.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Среди умерших — двое мужчин 1942 и 1964 годов рождения. Также жертвами инфекции стали четыре жительницы республики, родившиеся в 1932, 1937, 1938, 1949 годах, и две 1953 года рождения.