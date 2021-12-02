В Татарстане от коронавируса умерли еще одиннадцать человек

Еще одиннадцать жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — четверо мужчин и семь женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено 11 случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались мужчины 1950, 1937, 1955, и 1939 годов рождения, женщины 1933, 1931, 1980, 1944, 1952, 1949 и 1954 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — пояснили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Татарстане на 2 декабря 2021 года достигло 1276 случаев.