В Татарстане от коронавируса умерли еще две женщины и мужчина

Еще трое жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено три случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане <…>», — отметили в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1951 и 1954 годов рождения, а также мужчина 1937 года рождения. «Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане достигло 493.