В Татарстане от коронавируса умерли еще 6 человек

За последние сутки еще шесть татарстанцев скончались от коронавируса. Об этом передает пресс-служба Минздрава РТ.

Так, жертвами инфекции стали пять женщин, родившихся в 1936, 1945, 1949, 1953 и 1983 годах, и мужчина 1941 года рождения. Всего с начала пандемии в республике выявили 1 646 летальных случаев из-за последствий Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за последние сутки прирост новых ковид-случаев составил 2 238, что стало рекордным показателем за всю пандемию.