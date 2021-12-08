В Татарстане от коронавируса скончались еще шесть человек

Еще шесть жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — пятеро женщин и один мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено 6 случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1956, 1951, 1940, 1948 и 1933 годов рождения и мужчина 1941 года рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Татарстане на 8 декабря 2021 года достигло 1318.