В Татарстане от коронавируса скончались еще две женщины и мужчина

Жертвами коронавирусной инфекции в Татарстане стали еще три человека — две женщины и один мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От Covid-19 скончались женщины 1941 и 1953 годов рождения, а также мужчина 1938 года рождения, пояснили в министерстве.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отметили в пресс-службе республиканского ведомства.

Всего по данным на 13 мая 2021 года с начала пандемии от коронавируса умерли 478 татарстанцев.